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ضبط 4 مواطنين تورطوا بمضاربة جماعية بعد مطاردة في أحد رفيدة
اثنان منهم صدما مركبتهما عمدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة عسير القبض على 4 مواطنين تورطوا في مطاردة بالسيارات ووقع بينهم شجار على أحد الطرق وقام اثنان منهم بالتصادم عمدًا.
وصرّح المتحدث الإعلامي في شرطة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجار على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمدًا بمركبتهما.
وقد تم إيقافهم جميعًا، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
تفاصيل مطاردة أحد رفيدة
وكانت محافظة أحد رفيدة شهدت مطاردة بين مركبتين من نوع إف جي وهايلكس وصدم إحداهما الأخرى عمدًا، وبعد توقف المركبات هرع كلٌّ من سائقيها ومرافقيهما للنزول وتطور الأمر إلى مضاربة بالعصي وتراشق بالحجارة.
وأظهرت مقاطع فيديو وثقها المارة وقائدو المركبات للمضاربة التي وقعت في شارع الأربعين بمحافظة أحد رفيدة أن قائد المركبة الجيب قام بملاحقة قائد الهايلكس وتعمد صدمه حيث انحرفت المركبة وتوقفت جانب الطريق وكرر الاصطدام بها وإعطابها.
بعد ذلك نزل السائقان ومرافقوهما وتطور الأمر إلى مضاربة بالحجارة والعصي، وتدخل بعض المارة في محاولة لفض المضاربة.
وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن هناك خلافًا سابقًا بين أصحاب المركبتين ليتطور الأمر بينهما أمس مجددًا.
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