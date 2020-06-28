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استخدام الكمامات لا يسبب نقص الأوكسجين
نصائح باستخدامها بالشكل والمقاس الصحيح
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، أن استخدام الكمامات لا يسبب نقص الأوكسجين وليس له أي تأثير سلبي على عمل الدماغ أو القلب.
الكمامات تحمي الفرد من العدوى
وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365” إن الكمامة تحمي الفرد من العدوى التي قد تحدث بسبب السعال أو القطرات.
وأشار إلى أنه يجب ارتداء الكمامة بالشكل والمقاس الصحيح؛ إذ يجب ألّا تكون خانقة للوجه، بمعنى ألّا تكون مشدودة وضيقة لدرجة تجعل الفرد يشعر بعدم الارتياح وقد يتعرض لظهور بعض العلامات في وجهه نتيجة شد الكمامة.
ودعا الأشخاص الذين يرتدون الكمامة القماشية بضرورة غسلها يوميًا وتنشيفها بالشكل الصحيح.
العلاقة بين ارتداء الكمامة ومستويات الأوكسجين
وكانت طبيبة أمريكية أجرت تجربة للتأكد من أن مستويات الأوكسجين لا تنخفض عند ارتداء الكمامة.
وتقول الدكتورة ميغان هول، وهي طبيبة أطفال في ولاية ساوث كارولينا إنها أرادت أن تنفي الشائعات المتداولة، بأن ارتداء الكمامة غير آمن، ويجعل مرتديها يتنفس غاز ثاني أكسيد الكربون بدلًا من الأوكسجين.
ولإثبات خطأ هذه الإشاعات، قامت ميغان بقياس مستويات الأوكسجين ومعدل ضربات القلب لديها قبل أن ترتدي الكمامة، ثم قامت بارتداء قناع جراحي وقناع N95 دون أن تتغير هذه القياسات بشكل ملحوظ.
وخلصت الدكتور ميغان إلى أن ارتداء الكمامات أو الأقنعة الطبية لا يؤثر على تشبع الأوكسجين في الجسم، وحتى لو كان ذلك لوقت طويل.
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