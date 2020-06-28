الهيئة العامة للزكاة والدخل : مليون ريال مكافأة الإبلاغ عن التهرب الضريبي

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الهيئة العامة للزكاة والدخل التذكير بقيمة المكافأة التي يحصل عليها كل من يقوم بالإبلاغ عن التهرب الضريبي خاصة ما يتعلق بالتهرب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن مكافأة التبليغ تدفع بنسبة لا تتجاوز 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة وبحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تستبق زيادة القيمة المضافة

ومن المقرر أن يتم رفع نسبة الضريبة المضافة لتصبح 15 % بدلًا من 5 % حيث بدأت المرحلة الانتقالية من 11 مايو الماضي وتستمر حتى 30 يونيو الجاري وفق الأحكام التي نشرتها الهيئة في وقت سابق عبر موقعها على الإنترنت (هنا).

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موعد تطبيق زيادة القيمة المضافة

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة القيمة المضافة اعتبارًا من الأول من يوليو، فيما لا يزال العمل ساريًا بالأحكام الانتقالية المطبقة من الزكاة والدخل.

وكانت الجمارك السعودية أكدت في وقت سابق أن زيادة ضريبة القيمة المضافة لن تطبق على السلع المستوردة التي يتم فسحها قبل نهاية يونيو الجاري.

السلع المستثناة من الضريبة المضافة

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، كشف في وقت سابق عن السلع التي يتم عليها تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتلك المستثناة منها بعد زيادة الضريبة من 5 إلى 15%.

وأشار الحربي إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.

وأوضح أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي وبعض الخدمات المالية.

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