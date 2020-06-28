السعودية | محكمة الاستئناف السعودية تقضي بأخذ تعهد على خطيب مسجد

شكرا لقرائتكم محكمة الاستئناف السعودية تقضي بأخذ تعهد على خطيب مسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت محكمة الاستئناف في السعودية، حكمها على قضية خطيب مسجد، اُتهم على خلفية خطبة شهيرة في إجازة عيد الأضحى الماضي وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي، بسبب استشهاده بمقولة "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها".

وصادقت المحكمة على الحكم بأخذ التعهد اللازم على الخطيب بعدم تكرار ما صدر منه، وعدم العودة لما بدر منه، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية بشأن خطب المساجد والجوامع والإمامة، لقاء ما أسند إليه في الحق العام، وقررت المحكمة رد ما ورد في دعوى المدعي العام باتهام الخطيب بإثارة الرأي العام والتحدث علانية في أمر محسوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لخطيب المسجد بمخالفة الأنظمة والتعليمات، وإثارة الرأي العام والحديث في أمور محسومة ما يثير الفتنة ويؤلب الناس.

واطلعت المحكمة على نص الخطبة المتضمن ما نصه: "ما أحوجنا وما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال، لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها…. إلخ"، ما أدى الى إثارة الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي.