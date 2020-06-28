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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.
وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة عسير الجهات الأمنية
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 02:37 PM
قالت: تم إيقافهم جميعاً ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.
وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة عسير تعلن القبض على المتورطين في شجار أحد رفيدة: 2 قاما بالتصادم عمداً بمركبتيهما ،
المصدر : الخليج 365
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