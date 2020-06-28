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أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الراشدية وبمساحة إجمالية بلغت 10 آمتر مربع.
وقد باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة، وبمتابعة رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد وتمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
وأوضح العبيد أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .
وأكد العبيد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 02:37 PM
"العبيد": أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها بشكل كليتمثلت بأحواش وأسوار.. إزالة 10 آلاف متر مربع تعديات في "راشدية مكة"
أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الراشدية وبمساحة إجمالية بلغت 10 آمتر مربع.
وقد باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة، وبمتابعة رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد وتمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
وأوضح العبيد أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .
وأكد العبيد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .
، تمثلت بأحواش وأسوار.. إزالة 10 آلاف متر مربع تعديات في "راشدية مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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