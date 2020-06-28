شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تدشين مجسم البيرق في اليوم الوطني الـ90 للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر حساب مشاريع نشر حساب مشاريع السعودية صورا لمجسم البيرق الذي يمتد على مساحة 3000 م2 في دوار العزيزية بـلخبر. واوضح الحساب عبر "تويتر" أن المجسم سيتم تدشينه في اليوم الوطني الـ 90 للمملكة . وتابع الحساب بأن المجسم هو إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع. Advertisements

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