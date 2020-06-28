شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر الاقتراب من الحيوانات الأليفة خلال هذة الفترة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تزامنا مع دخول فصل الصيف وفترة تهيج الثعابين والعقارب حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من خطورة الاقتراب من الحيوانات والزواحف اللادغة، عند الخروج للمتنزهات البرية خلال هذه الفترة .
وقالت طوارئ المدينة بانه يجب الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، التي تتمثل في الحرص على لبس الأحذية التي تغطي الساق، إضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.
وتابعت المدينة أن طوارئ المستشفى العام يستقبل سنويًا عديداً من الحالات نتيجة لدغات العقارب والثعابين خصوصاً في فترة الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك سعود الطبية تحذر الاقتراب من الحيوانات الأليفة خلال هذة الفترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.