شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر الاقتراب من الحيوانات الأليفة خلال هذة الفترة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزامنا مع دخول فصل الصيف وفترة تهيج الثعابين والعقارب حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من خطورة الاقتراب من الحيوانات والزواحف اللادغة، عند الخروج للمتنزهات البرية خلال هذه الفترة .

وقالت طوارئ المدينة بانه يجب الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، التي تتمثل في الحرص على لبس الأحذية التي تغطي الساق، إضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

وتابعت المدينة أن طوارئ المستشفى العام يستقبل سنويًا عديداً من الحالات نتيجة لدغات العقارب والثعابين خصوصاً في فترة الصيف.