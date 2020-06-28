شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمير مكة‏ يشكر خادم الحرمين وولي العهد لدعم جائزة الشعر العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، كلمة خلال إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي بدورتها الثانية، اليوم الأحد.

ووجه الأمير خالد الفيصل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظها الله - على ما تحظى به الجائزة من دعم ورعاية.

وفي السياق نفسه، قدم أمير مكة شكره لوزير الثقافة راجياً المزيد من التقدّم للحراك الثقافي بالمملكة.