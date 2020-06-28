شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء 864 ثلاجة ومجمد "GVC PRO" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد استدعاء 864 ثلاجة ومجمد "GVC PRO"، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد استدعاء 864 ثلاجة ومجمد "GVC PRO"، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة . وأكدت "التجارة " انه يمكن التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال الموقع التالي : هنا كما أكدت أنه يمكن التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الثلاجة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً ، وذلك عبر هاتف "متجر الشاطري للأجهزة الكهربائية " : 920008380.

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