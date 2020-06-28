شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شرطة مكة المكرمة تنفذ جولات ميدانية لضبط المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت صور الجولات الميدانية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة على أحياء منطقة البلد والمنطقة التاريخية ومواقف النقل الجماعي بجدة، بهدف متابعة تطبيق لائحة الإجراءات الإحترازية من خلال الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات.

وقام رجال الأمن بتحرير مخالفات بعد ضبط أشخاص غير ملتزمين بالاحترازات الوقائية من حيث لبس الكمامة والتباعد الجسدي.

وتركزت الجولات الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية. وقد أثمرت جهود رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وتطبيق الاحترازات الوقائية.

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