شكرا لمتابعة خبر عن إجراء حاسم ضد ملاك العقارات المشتركة المماطلين في سداد مبالغ الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):رحب خبراء العقارات بنظام ملكية الوحدات العقارية الجديد والذي اقره مؤخراً مجلس الوزراء .
وأكد عقاريون ان النظام الجديد يحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة بينهم ويعزز التعايش السكني المشترك .
وأشاروا ان اي مالك يمتنع عن دفع مبالغ خدمات المساكن المشتركة لجمعية ملاك سيتم وقف الخدمات عنه والرفع بشكوى للمحكمة المختصة ومن ثم إيقاف حساباته البنكية لسداد المبالغ المستحقة للجمعية .
ويبدأ تطبيق النظام ولائحته في 19 محرم المقبل بما يحفظ حقوق الملاك وخدماتهم وينعكس بالإيجاب على السوق العقاري .
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