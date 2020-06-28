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إجراء حاسم ضد ملاك العقارات المشتركة المماطلين في سداد مبالغ الخدمات

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رحب خبراء العقارات بنظام ملكية الوحدات العقارية الجديد والذي اقره مؤخراً مجلس الوزراء .

وأكد عقاريون ان النظام الجديد يحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة بينهم ويعزز التعايش السكني المشترك .

وأشاروا ان اي مالك يمتنع عن دفع مبالغ خدمات المساكن المشتركة لجمعية ملاك سيتم وقف الخدمات عنه والرفع بشكوى للمحكمة المختصة ومن ثم إيقاف حساباته البنكية لسداد المبالغ المستحقة للجمعية .

ويبدأ تطبيق النظام ولائحته في 19 محرم المقبل بما يحفظ حقوق الملاك وخدماتهم وينعكس بالإيجاب على السوق العقاري .

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