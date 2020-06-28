وزارة العدل تطلق خدمة الإفراغ العقاري عن بعد

أطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي للتيسير على المستفيدين والحصول على الخدمة عن بُعد بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وبحسب الوزارة، تتمثَّل خطوات طلب الخدمة في إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]، وبعدها سيتم الرد على نفس البريد بنموذج تتم تعبئته من قبل المستفيد.

أمَّا الخطوة الثالثة، فبعد استلام النماذج، سيتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المخصصة، التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الاتصال المرئي.

ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي التنسيق بين أطراف العملية للتواجد في موقع واحد مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، تليه خطوة التأكّد من توافر اتصال إنترنت سريع.

وفي الخطوة السادسة يتم التأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية، مثل صكّ حصر الوراثة، ثم يأتي بعدها خطوة التأكد من توفير صور ضوئية لجميع الوثائق الداعمة، ومنها نسخة من الشيك المصرفي لإرسالها عبر البريد أثناء انعقاد الموعد مع العلم أنه يمكن تصويرها بأجهزة الجوال.

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أما الخطوة الثامنة يتم التأكد من أنَّ الطرفين لديهما حساب في أبشر، حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في نظام أبشر.

بينما تشترط الخطوة التاسعة والأخيرة، مراعاة التواجد في موقع هادئ لضمان سير العملية على الوجه الأمثل.

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