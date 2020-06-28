الهيئة العامة للزكاة والدخل توضح كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد «القيمة المضافة»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% المقرر تطبيقها بدءًا من أول يوليو 2020.

ونشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» انفوجراف بعنوان (كيف يتم التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟)، وجاء به التوضيح التالي:

ــ الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م

• إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م، وتمَّ التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو 2020م، تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، بشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م.

ــ الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م

• إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م.

• تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تمّ التوريد فعليًا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020م

• وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا في أو بعد 1 يوليو 2020م.

Advertisements

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن تاريخ 11 مايو 2020م هو تاريخ إعلان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل وافق على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة -بصفة رئيسية- بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتمّ من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%.

يذكر أنَّ الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل القرار، الذي سيعمل به من تاريخ 01-07-2020م.

اقرأ أيضًا:

6 خطوات لتعديل إقرار ضريبة الدخل بعد موافقة مجلس الوزراء

بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تعلن موقف العقار الخاص من «القيمة المضافة»

التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15%