الكشافة السعودية تُنظم برنامجًا توعويًا عن المخدرات وسُبل الوقاية منها

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية، غدًا الاثنين، عن بُعد برنامجًا توعويًا عن المخدرات وسُبل الوقاية منها، ضمن الفعاليات التي تُقيمها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يأتي هذا العام تحت شعار (معرفة أفضل لرعاية أفضل)، ويوافق يوم 26 من شهر يونيو من كل عام.

ويتناول مُقدم البرنامج استشاري الطب النفسي وطب الإدمان الدكتور خالد العوفي العديد من المحاور، خلال البرنامج ومن أهمها، ظاهرة المخدرات وأنواعها، ومفهوم الإدمان ومراحله، والعوامل المسببة للتعاطي، والعلامات الدالة عليه، والتعرف على الأضرار الناجمة عن الإدمان، والطرق العلاجية والوقائية له.

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