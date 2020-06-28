تجنبًا للعقوبات.. الجمارك السعودية تحدد شروط الاستيراد الآمن

نبَّهت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، المستوردين إلى ضرورة التأكد من إدخال الكود المناسب المطابق للسلعة قبل إدخالها المملكة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «لاستيراد آمن، تأكد من إدخالك الكود المناسب المطابق للسلعة التي تقوم بإدخالها المملكة».

وقامت الهيئة بنشر إنفوجراف جاء به:

– التصريح الصحيح والبند المطابق للسلعة الواردة يقيك العقوبات القانونية.

– لا تستخدم البند «غيرها» إذا كان هنالك بند صريح.

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– لا تدرج السلعة تحت بند لا يتطابق معها.

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