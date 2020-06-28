صور نادرة لكرسي الملك سعود صنعته «أرامكو» بمواصفات خاصة

عمرها 60 عامًا
نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا نادرة للكرسي الملكي الذي صنعته شركة «أرامكو» منذ 60 عامًا، بمواصفات خاصة للملك سعود –رحمه الله– ليجلس عليه عند زياراته للشركة.
وعلقت صفحة «الملك سعود» على الصور التي نشرتها قائلةً: «الكرسي الذي صنعته أرامكو بمواصفات خاصة، خصيصًا للملك سعود –رحمه الله– بسبب طوله الذي بلغ ٢٠٤ سم، للجلوس عليه عند زياراته للشركة، وتعذر وجود كراسي تناسب طوله وضخامة جسمه، رحمه الله. واحتفظت الشركة بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعًا».
وأشارت الصفحة في تغريدة سابقة إلى أن «هذا الكرسي صنعته أرامكو بمواصفات خاصة في بيروت عام 1960».
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