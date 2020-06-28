السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف محاضرة خلال شهر بصيفي جامعة جازان



جيزان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي الذي أتاح لهم دراسة 382 مقررا يقدمها 205 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس، وسط منظومة تقنية متطورة سخرتها الجامعة ضمن خطة التحول للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وشهد الشهر الأول من الفصل الصيفي تسجيل دخول 144.148 طالبا وطالبة، قدمت لهم 5.392 محاضرة، وبلغ إجمالي التقييمات 52.728 تقييماً، كما استعرضت 495.104 ملفا، ووصل إجمالي عدد لوحات النقاش 15.129 لوحة نقاش.

وسجلت الفصول الافتراضية 5.392 جلسة بمدة إجمالية تزيد عن 15 ألف ساعة، فيما بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات أكثر من 188 ألف طالب وطالبة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الصيفي.

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13:53ت م

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