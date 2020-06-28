السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة " الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية " بمكة المكرمة



مكة المكرمة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الصيفية أمس محاضرة بعنوان: (آداب طلب العلم) ألقاها الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين.

وتشتمل الدورة على عدد من الدروس العلمية، حيث يلقي الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي درساً بعنوان: (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) بعد صلاة العشاء بدأ يوم أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم، ويبدأ اليوم الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين درساً بعنوان: (مقدمة سنن ابن ماجه) ويستمر حتى يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب، كما سيلقي اليوم أسامة بن سعود العمري درساً في (شرح الورقات للجويني) يستمر حتى يوم الجمعة الثاني عشر من الشهر الجاري الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وفي يوم الخميس 11 من الشهر الجاري وحتى يوم الأحد 14 من الشهر ذاته يلقي الدكتور محمد بن عمر بازمول درساً في (لمعة الاعتقاد لابن قدامة)، وفي يوم الجمعة 12من الشهر يلقي فؤاد بن سعود العمري درساً بعنوان: (وصية العالم الجليل ابن قدامة) يستمر حتى يوم الجمعة 19 منه بعد صلاة المغرب.

وابتداء من يوم 13 من الشهر الجاري، يلقي فؤاد بن سعود العمري درساً في (فضائل القرآن) يستمر حتى 19 منه الساعة الرابعة والنصف عصراً، ومن يوم الاثنين 15 وحتى يوم الجمعة 19من الشهر الجاري يلقي الدكتور سعود بن عبدالعزيز الدعجان درساً في (شرح القواعد الأربع للإمام محمد بن عبدالوهاب) بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على طلب العلم.

// انتهى //

13:52ت م

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