السعودية اليوم / السعودية اليوم / الكويت تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

// انتهى //

13:45ت م

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الكويت 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 44942 وتسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.// انتهى //13:45ت م0067

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