السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس اجتماعاً لدراسة إنشاء مدينة عبدالله العثيم الاجتماعية بمدينة بريدة



بريدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه، اجتماع دراسة إنشاء مدينة العثيم الإجتماعية بهدف تعزيز ودعم الأعمال الاجتماعية والخيرية بالمنطقة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم , ومشاركة عدد من الجهات الحكومية "عن بعد" .

واطلع سموه على خطوات إنشاء مدينة العثيم الاجتماعية المتضمنة عدد من المباني والحدائق ومسارات للمشاة وصالات رياضية وترفيهيه , مستمعاً لشرح من رجل الأعمال عبدالله العثيم عن تفاصيل المدينة والتي تستهدف خدمة أصحاب الدخل المحدود والمسنين والأيتام والمعاقين والمتفوقين والمسنين من رجال ونساء وأسر السجناء والمرضى , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتشجيعه ومتابعته لكل عمل اجتماعي خادم للمنطقة وأبناءها.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن ما يتم بذله من أعمال اجتماعية مباركة من قبل رجل الأعمال عبدالله العثيم هو محل فخر واعتزاز من الجميع , مشيرا سموه إلى أن تكاتف أبناء الوطن ومن خلال تعزيز العمل المؤسسي والمستدام والخادم للمجتمع يسهم في توفير العديد من الوظائف والخدمات للمستفيدين في كافة المجالات.

وأشاد سموه بمبادرة رجل الأعمال عبدالله العثيم تجاه إنشاء مدينة اجتماعية بالمنطقة , مثمناً ما يبذله أبناء الوطن من عطاء تجاه تعزيز وتنمية الاعمال الاجتماعية والخيرية والتي هي منهج ديننا الحنيف , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

13:44ت م

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