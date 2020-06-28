السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا توعويًّا للتصدي للهجمات السيبرانية



أبهـا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني مساء غد، برنامجًا توعويًّا إلكترونيًّا للتصدي للهجمات السيبرانية, تحت عنوان "الأمن السيبراني للجميع".

وأوضحت المشرفة على وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بالجامعة الدكتورة سارة بنت هاني أبوغزالة أن البرنامج يهدف إلى الإلمام بأساسيات الأمن السيبراني, والتوعية بخطورة الهجمات عند استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والإلمام برؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يخص الأمن السيبراني، ومعرفة الأضرار المترتبة على ارتكاب الجرائم السيبرانية, مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف المهتمين بالأمن السيبراني وكافة أفراد المجتمع من خلال التسجيل في البرنامج على الرابط https://t.co/5DTeCeIe2t?amp=1 .

// انتهى //

13:29ت م

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