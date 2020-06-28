السعودية اليوم / روسيا تسجل 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم، 6791 إصابة جديدة بفيروس

ونقل موقع "روسيا اليوم" أنه تم تسجيل 104 حالات وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9073 حالة وفاة، وتماثل 5735 حالة للشفاء.

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12:45ت م

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موسكو 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم، 6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 634437 حالة.ونقل موقع "روسيا اليوم" أنه تم تسجيل 104 حالات وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9073 حالة وفاة، وتماثل 5735 حالة للشفاء.// انتهى //12:45ت م0052

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