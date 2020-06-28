السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الخاص بمنجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة



جيزان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني .

وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بمنجزات وأعمال فرع وكالة الأحوال المدنية بالمنطقة خلال العام المنصرم 2019م , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إحصائيات ومنجزات, تضمنت ما تم إنجازه وما قدمه فرع الأحوال المدنية بجازان من خدمات شملت إصدار الهوية الوطنية للجنسين وسجل الأسرة وشهادات الميلاد، والتي المقدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة من خلال العربة المتنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية.

وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود التي يقدمها فرع الأحوال بالمنطقة والمكاتب بالمحافظات لخدمة المنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة، منوهاً بما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال لخدمة أهالي المنطقة، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المراجعين.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال بالمنطقة عن بالغ شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة جازان على الدعم والمتابعة والتوجيه للرقي بأعمال الفرع والمكاتب بالمحافظات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة لكل ما من شأنه خدمة المواطن.

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12:31ت م

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