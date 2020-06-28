

مسقط 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية 1197 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.

// انتهى //

12:29ت م

0049



مسقط 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.// انتهى //12:29ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 1197 إصابة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.