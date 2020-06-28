شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت: عودة استقبال المراجعين الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

- اعتماد آلية "طلب موعد" لمراجعة شؤون السعوديين

أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن عودة استقبال مراجعين قسم شؤون السعوديين ابتداء من يوم الاحد الموافق 5 يوليو القادم ، وحرصا على صحة وسلامة وراحة المواطنين، فقد تم اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة القسم على خدمة رسائل الواتس اب رقم 55050303 965+

وأضافت : سيتم استقبال طلبات المواعيد من يوم الاحد الى الخميس من الساعة ١٠ الى ١٢ ظهرا. كما تود السفارة الترحيب باستقبال جميع طلبات العودة للمواطنين السعوديين الى ارض الوطن عن طريق ارسال الطلب الى البريد الالكتروني للسفارة [email protected] مرفق معه صورة من الهوية الوطنية او جواز السفر ورقم هاتف للتواصل. وفي حال وجود حالات طارئة لا سمح الله، يرجى الاتصال على رقم جوال الطواريء خلال ٢٤ ساعة يوميا +965 511 21069 حفظ الله الجميع من كل مكروه.