12 خطوة مكثفة لحماية الرئيس دونالد ترامب من الإصابة بفيروس كورونا 

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يبذل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصارى جهده لإبقائه في مأمن من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عن طريق فحص كل مكان يدخل إليه، وتنظيف كل حمام يستخدمه مسبقًا، واختبار جميع المساعدين الذين يتعاملون معه.

وتأتي الجهود المكثفة لمنع عدوى الرئيس وسط تقارير تفيد بأن العديد من العاملين في حملة ترامب الذين حضروا تجمعه في أوكلاهوما في نهاية الأسبوع الماضي يخضعون للحجر الصحي.

وتم وضع التدابير الشديدة لكي تساعد ترامب في إنجاز أعماله مع استمرار الوباء، وهذه بعض منها بحسب تقرير من شبكة CNN:

1- قالت CNN إن فقاعة الحماية حول الرئيس دونالد ترامب ازدادت سمكًا بعد أن أعرب لموظفيه عن قلقه من إصابته بالمرض، وزيادة وعيه بكيفية تأثر العالم بمرض الرئيس الأمريكي ونظرة الشعب الأمريكي له عن قدرته على الاستجابة للوباء.

2- وتابع التقرير أن ترامب أخبر مساعديه أنه يجب عليه تجنب الإصابة بالمرض بأي ثمن، وبالتالي أصبحت الجهود المبذولة لمنعه من الإصابة بالفيروس أكثر كثافة وواسعة النطاق بشكل تدريجي.

3- تطورت خطوات الحماية، وبدأت بضرورة وجود معقم اليدين مع كل موظف، ثم فرض الاختبارات على عشرات من الموظفين.

4- أولئك الذين يتواصلون مع ترامب يخضعون بانتظام لاختبار كوفيد-19، بحسب مصادر قالت إن الرئيس قلق بشكل خاص من تداعيات الإصابة بالعدوى، مضيفة أنه انزعج الشهر الماضي بعد أن علم أن أحد مساعديه كان إيجابيًا للعدوى.

وضرب الفيروس أعضاء هيئة موظفي الرئيس من مساعدي الحملة الانتخابية في تولسا، وموظفي الخدمة السرية الأمريكية.

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5- عندما يسافر إلى المواقع التي ينتشر فيها الفيروس، يتم فحص كل مكان يدخله الرئيس بحثًا عن مناطق العدوى المحتملة من قبل فرق الأمن الطبية المتقدمة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الترتيبات.

6- يتم تنظيف الحمامات المخصصة لاستخدام الرئيس دونالد ترامب وتعقيمها قبل وصوله.

7- يتابع الموظفون بدقة شديدة آخر المستجدات الصحية لكل من يتصل بالرئيس للتأكد من أنهم خضعوا لاختبارات الفيروس وأن النتيجة آمنة.

8- كان البيت الأبيض يفرض اختبارات يومية على موظفي الجناح الغربي من اختبار درجة الحرارة وارتداء القناع الطبي، لكن هذه الإجراءات باتت أقل حدة في الإشارة إلى أن البلاد تمضي قدمًا، ومن جهة أخرى فإنها لا تزال موجودة حول الأفراد المحيطين بالرئيس دونالد ترامب وهم يخضعون لاختبارات منتظمة.

9- وكشفت CNN أن القلق الحقيقي اعترى ترامب بعد إصابة صديقه مطور العقارات ستانلي شيرا ودخوله في غيبوبة، ثم إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ودخوله العناية المركزة.

وطلب ترامب تحديثات متكررة حول حالة جونسون المتدهورة وطلب لاحقًا التحدث إليه بمجرد أن يكون في طريقه إلى التعافي.

10- عاقب ترامب المساعدين الذين سعلوا أو عطسوا في حضوره.

11- كشفت التقارير الصحيفة أن ترامب داوم على تناول عقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل لمنعه من الإصابة بالفيروس.

12- يستخدم فريق دونالد ترامب الطبي مخطط القلب الكهربائي لمراقبة قلب الرئيس عن كثب أثناء تناوله للأدوية.

كتاب جون بولتون في الأسواق: ترامب فشل في منع النشر

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