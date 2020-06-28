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نفّذت شرطة منطقة مكة المكرمة، جولات ميدانية على أحياء منطقة البلد والمنطقة التاريخية ومواقف النقل الجماعي بجدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات.
وقد حرر رجال الأمن مخالفات بعد ضبط أشخاص غير ملتزمين بالاحترازات الوقائية من حيث لبس الكمامة والتباعد الجسدي.
وقد تركزت الجولات الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية. وقد أثمرت جهود رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وتطبيق الاحترازات الوقائية.
شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية
شاهد من جدة.. رجال الأمن يحررون مخالفات ضد مخترقي الاحترازات
نفّذت شرطة منطقة مكة المكرمة، جولات ميدانية على أحياء منطقة البلد والمنطقة التاريخية ومواقف النقل الجماعي بجدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات.
وقد حرر رجال الأمن مخالفات بعد ضبط أشخاص غير ملتزمين بالاحترازات الوقائية من حيث لبس الكمامة والتباعد الجسدي.
وقد تركزت الجولات الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية. وقد أثمرت جهود رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وتطبيق الاحترازات الوقائية.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:55 PM
دوريات راجلة في جولات على أحياء منطقة البلد والتاريخية ومواقف النقل
نفّذت شرطة منطقة مكة المكرمة، جولات ميدانية على أحياء منطقة البلد والمنطقة التاريخية ومواقف النقل الجماعي بجدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات.
وقد حرر رجال الأمن مخالفات بعد ضبط أشخاص غير ملتزمين بالاحترازات الوقائية من حيث لبس الكمامة والتباعد الجسدي.
وقد تركزت الجولات الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية. وقد أثمرت جهود رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وتطبيق الاحترازات الوقائية.
، شاهد من جدة.. رجال الأمن يحررون مخالفات ضد مخترقي الاحترازات ،
المصدر : الخليج 365
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