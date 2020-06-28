، خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة ،

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أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن فيروس كورونا الجديد قد انتهى.
وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.
وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي:— عش بصحة (@LiveWellMOH)
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
لـ #نعود_بحذر وبعادات جديدة لسلامتنا✅— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 27, 2020
pic.twitter.com/R0KSZWb6Us
خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-28
أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن فيروس كورونا الجديد قد انتهى.
وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.
وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي:— عش بصحة (@LiveWellMOH)
لـ #نعود_بحذر وبعادات جديدة لسلامتنا✅
pic.twitter.com/R0KSZWb6Us
Advertisements— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 27, 2020
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:16 PM
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:01 PM
أكدت أن عودة الحياة لا يعني أن الفيروس قد انتهى
أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن فيروس كورونا الجديد قد انتهى.
وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.
وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي:— عش بصحة (@LiveWellMOH)
لـ #نعود_بحذر وبعادات جديدة لسلامتنا✅— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 27, 2020
pic.twitter.com/R0KSZWb6Us
، خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.