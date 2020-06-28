محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 38150 سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 12:55 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 38150 1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان 1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 21200 حالة للشفاء. الكلمات المفتاحية ، 1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان ،

المصدر : الخليج 365

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