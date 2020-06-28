شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة» توضح أهم الخطوات في العمل والمنزل للحماية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعادت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية مع الحياة إلى طبيعتها نظراً لعدم انتهاء الجائحة بعد .
وأشارت "الصحة " في فيديو توعوي لها على ضرورة ارتداء الكمامة دائماً سواء في العمل او الإجتماعات العائلية وتجنب المصافحة حتى مع أفراد العائلة وغسل الأيدي او تعقيمها بإستمرار .
كما أشارت إلى تجنب الإفطار الجماعي في العمل والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وتطهير أسطح العمل مؤكدة أن الوعي هو الدرع الحامي .
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