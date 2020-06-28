شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة» توضح أهم الخطوات في العمل والمنزل للحماية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية مع الحياة إلى طبيعتها نظراً لعدم انتهاء الجائحة بعد .

وأشارت "الصحة " في فيديو توعوي لها على ضرورة ارتداء الكمامة دائماً سواء في العمل او الإجتماعات العائلية وتجنب المصافحة حتى مع أفراد العائلة وغسل الأيدي او تعقيمها بإستمرار .

كما أشارت إلى تجنب الإفطار الجماعي في العمل والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وتطهير أسطح العمل مؤكدة أن الوعي هو الدرع الحامي .