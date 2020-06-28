بالفيديو.. فتاة باكستانية موهوبة تعبر عن حبها للمملكة بالفرشاة والألوان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو لفتاة موهوبة باكستانية ، عبرت من خلال فنها عن حبها للمملكة . وثق مقطع فيديو لفتاة موهوبة باكستانية ، عبرت من خلال فنها عن حبها للمملكة . وأظهرت الصور التي رسمتها عمق الحب الذي تكنه لبلدها الثاني المملكة ، فمبجرد ما أمسكت أناملها الفرشاة رسمت مبني المصمد ، كما اتخذت من طبيعة المملكة إلهاما لصورها.

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