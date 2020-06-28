بالصور.. إغلاق 6 صالونات نسائية مخالفة في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ‏‎تمكنت أمانة الطائف والبلدية النسائية، اليوم الأحد، من إغلاق 6 مرافق وصالونات مخالفة. ‏‎تمكنت أمانة الطائف والبلدية النسائية، اليوم الأحد، من إغلاق 6 مرافق وصالونات مخالفة. وأوضحت أمانة الطائف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنها صادرت مواداً منتهية الصلاحية وذلك ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها. Advertisements

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