شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ارتفعت درجة الحرارة امس السبت في منطقة مكة المكرمة لـ 47 درجة مئوية ، ليسجل مشعر عرفات ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم امس والتي بلغت 47.2 درجة مئوية .
وكشف الدكتور عبد الله المسند خبير الأرصاد الجوية أن مدينة برج باجي مختار كانت الأعلى على مستوى العالم امس بواقع 47.6درجة ، بينما جاءت مدينة العميدية الإيرانية بعد مشعر عرفات من حيث الحرارة بواقع 47 درجة .
وشهدت بعض محافظات بالمملكة ارتفاع في درجة الحرارة امس ، حيث سجلت الأحساء 47 درجة ، ووادي الدواسر 45 دررجة ، بينما كانت الحرارة اقل في الباحة وأبها وخميس مشيط حيث لم تتجاوز 32 درجة مئوية .
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