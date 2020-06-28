شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بمشعر عرفات على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ارتفعت درجة الحرارة امس السبت في منطقة مكة المكرمة لـ 47 درجة مئوية ، ليسجل مشعر عرفات ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم امس والتي بلغت 47.2 درجة مئوية .

وكشف الدكتور عبد الله المسند خبير الأرصاد الجوية أن مدينة برج باجي مختار كانت الأعلى على مستوى العالم امس بواقع 47.6درجة ، بينما جاءت مدينة العميدية الإيرانية بعد مشعر عرفات من حيث الحرارة بواقع 47 درجة .

وشهدت بعض محافظات بالمملكة ارتفاع في درجة الحرارة امس ، حيث سجلت الأحساء 47 درجة ، ووادي الدواسر 45 دررجة ، بينما كانت الحرارة اقل في الباحة وأبها وخميس مشيط حيث لم تتجاوز 32 درجة مئوية .