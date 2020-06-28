شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مسن وزوجته في يوم واحد بالفيروس بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

شهدت إحدى قرى محافظة صبيا في منطقة جازان، واقعة مؤسفة بوفاة مسن وزوجته في يوم واحد، أمس السبت، بسبب إصابتهما بالفيروس المستجد.

ولم يستغرق الوقت بين وفاة كل منهما أكثر من ساعة واحدة؛ حيث انتقلت العدوى لهما قبل رحيلهما بسبب المخالطة العائلية، وأصيب عدد من أفراد عائلتهما أيضًا قبل تماثلهم للشفاء.

وسجلت منطقة جازان 118 إصابة جديدة أمس السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى2170 إصابة، كما سجَّلت في اليوم ذاته 56 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 1585 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 23 حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 562 حالة.