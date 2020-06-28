شكرا لمتابعة خبر عن مواقع عيادات «تطمن» في مناطق المملكة لمن تظهر عليه اعراض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة اليوم الأحد مواقع عيادات "تطمن " في مناطق المملكة والمخصصة من وزارة الصحة لكل من تظهر عليه اعراض كورونا .
وأكدت " صحة المدينة " ان العيادات تعمل على مدار الساعة طوال ايام الأسبوع وبدون الحاجة إلى حجز ، لكل من تظهر عليه اعراض كإرتفاع الحرارة او السعال او ضيق التنفس ، ويمكن معرفة مواقعها في مناطق المملكة عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .
كما يمكن زيارة عيادات تأكد لمن لم تظهر عليه اعراض " كورونا " ويريد التأكد من خلال الحجز في أي من العيادات المنتشرة .
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