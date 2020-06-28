شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: لإستيراد آمن أدخل الكود المناسب والمطابق للسلعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة الجمارك، بأن على المستورد الذي يرغب في تحقيق إستيراد آمن إدخال الكود المناسب والمطابق للسلعة التي يقوم بإدخالها للمملكة. أوضحت هيئة الجمارك، بأن على المستورد الذي يرغب في تحقيق إستيراد آمن إدخال الكود المناسب والمطابق للسلعة التي يقوم بإدخالها للمملكة. وتابعت الجمارك عبر حسابها "تويتر" أن التصريح الصحيح والبند الاضامطابق للسلعة الورادة يقيك ممن العقوبات القانونية . وأضافت الجمارك بأن على المستورد عدم إستخدام البند "غيرها" إلا إذا كان هنالك بند صريح، ولا تبند السلعة على بند لا يتطابق معها.

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