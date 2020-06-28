أمانة الرياض: 5 محاذير رئيسية تمنع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وضعت أمانة الرياض 5 محاذير رئيسية ، والتي تساهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم. وضعت أمانة الرياض 5 محاذير رئيسية ، والتي تساهم في منع البيع الجائل ومعاقبة ممارسه حفاظًا على سلامة السكان وراحتهم. وهذة المحاذير هي، استخدام مواد معروضة للبيع مجهولة المصدر ولا تخضع لطرق نقل وتخزين آمنة. Advertisements وتابعت أمانة الرياض المحاذير الخمس بالوقوف العشوائي يعرض حياة البائع والمستهلك وسالكي الطريق للخطر، وفساد العديد من المواد المعروضة بسبب الظروف المناخية. وأوضحت الأمانة أن من المحاذير أيضا تشويه المشهد الحضري بالمدنية فضلا عن إرباك الحركة المرورية في الطرقات.

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