شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات عن الأراضي الحكومية بمساحة 59 ألف متر مربع بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي عدداً من التعديات عن الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.