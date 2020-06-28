شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»: غداً أول أيام «الجوزاء» أحد نجوم «القيظ الحار» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء موسم الجوزاء غداً الإثنين .
وقال "الزعاق " في حسابه عبر "تويتر " : اليوم آخر التويبع وغداً الاثنين أول موسم الجوزاء ومدتها 26 يوما وهي من نجوم القيظ الحار .
وأضاف ان موسم الجوزاء تبدأ فيه رياح السموم بالهبوب نهاراً وينزل خراف النخل على المدينة والأحساء .
وقال أن أشد نجوم القيظ حرارة أربعة : الجوزاء الثانية والمرزم والكليبين ونجم سهيل الأول وكل نجم 13 يوم وأن جمرة القيظ 52 يوماً .
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