شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»: غداً أول أيام «الجوزاء» أحد نجوم «القيظ الحار» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء موسم الجوزاء غداً الإثنين .

وقال "الزعاق " في حسابه عبر "تويتر " : اليوم آخر التويبع وغداً الاثنين أول موسم الجوزاء ومدتها 26 يوما وهي من نجوم القيظ الحار .

وأضاف ان موسم الجوزاء تبدأ فيه رياح السموم بالهبوب نهاراً وينزل خراف النخل على المدينة والأحساء .

وقال أن أشد نجوم القيظ حرارة أربعة : الجوزاء الثانية والمرزم والكليبين ونجم سهيل الأول وكل نجم 13 يوم وأن جمرة القيظ 52 يوماً .