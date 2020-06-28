شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية: قيادة المملكة منذ عهد المؤسس تعمل لنشر الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، أن قيادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وهي تعمل على نشر الإسلام.

ونشر عبداللطيف آل الشيخ، مقطع فيديو يوثق ذلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ معلقًا: " ‏قيادة المملكة العربية السعودية منذُ عهد المؤسس الملك عبد العزيز حتى هذا اليوم وهي تعمل بجد وأمانة وصدق لنشر الإسلام" .

وأضاف أن ذلك: " كما جاء به الوحيين وبصورته المشرقة الصحيحة التي تنبض بالاعتدال والوسطية والعدل والرحمة للناس كافة وتنبذ جميع أنواع الظلم وأسباب الكراهية " .