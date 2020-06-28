شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية: قيادة المملكة منذ عهد المؤسس تعمل لنشر الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، أن قيادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وهي تعمل على نشر الإسلام.
ونشر عبداللطيف آل الشيخ، مقطع فيديو يوثق ذلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ معلقًا: " قيادة المملكة العربية السعودية منذُ عهد المؤسس الملك عبد العزيز حتى هذا اليوم وهي تعمل بجد وأمانة وصدق لنشر الإسلام" .
وأضاف أن ذلك: " كما جاء به الوحيين وبصورته المشرقة الصحيحة التي تنبض بالاعتدال والوسطية والعدل والرحمة للناس كافة وتنبذ جميع أنواع الظلم وأسباب الكراهية " .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية: قيادة المملكة منذ عهد المؤسس تعمل لنشر الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.