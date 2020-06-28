بالعلامة الكاملة.. فوزية الحارثي تحصل على الدكتوراه في الرياضيات بجامعة القصيم

نجحت مبتعثة جامعة القصيم فوزية منصور الحارثي، في الحصول على درجة الدكتوراه في الجبر، بتميز واقتدار، وبالعلامة الكاملة، وبأعلى معدل (5 من 5) في جميع مقررات الدكتوراه، بقسم الرياضيات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وجرت مناقشة موضوع الرسالة الخاصة بها في تخصصها الدقيق (الجبر)، عصر الخميس الماضي، بعنوان «جبور لي ذات المولدات المنتهية ونموها».

وأوضحت الجامعة أنه نظرًا إلى التفوق الواضح للباحثة فوزية في تخصصها وعلمها ومهارتها، وتميُّز موضوع رسالتها، فقد وقع اختيار كلية العلوم وقسم الرياضيات على البروفسور الأمريكي الشهير (أفيم زالمنوف) الأستاذ في جامعة كاليفورنيا الحاصل على جائزة فيلدز في الرياضيات (تعادل جائزة نوبل في العلوم الأخرى) كممتحن خارجي.

أما الممتحن الداخلي الأستاذ الدكتور حامد السلمي، والمشرف على الطالبة الأستاذ الدكتور عادل الأحمدي؛ فهما أستاذان متميزان في قسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، حسبما ذكرت الجامعة.

حضر المناقشة عدد كبير من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

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وأبهرت الطالبة فوزية الحارثي الجميع خلال المناقشة بأدائها المتميز وتمكُّنها من تخصُّصها، وإجابتها عن جميع الأسئلة التي وجهها إليها من المناقشون، علاوة على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج متميزة ومبهرة في بحثها برسالة الدكتوراه.

وهنأت جامعة القصيم المبتعثة الدكتورة فوزية الحارثي على هذا التميز العلمي الفريد، الذي يُحسَب لأحد مبتعثي الجامعة في مجال البحث العلمي؛ حيث عبَّرت الجامعة عن فخرها بهذا النموذج المشرف من مبتعثيها، متمنيةً لها ولكافة المبتعثين مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز في مسيرتها العلمية والبحثية.

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