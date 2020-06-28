«الجوازات»: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى «هوية مقيم»

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.

جاء ذلك ردًّا من الجوازات على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر».

وقال المستفسر: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أعمل طبيبًا بمستشفى خاص.. قمت بعمل زيارة عائلية للأسرة المكونة من زوجة وطفلين، ودخلوا المملكة شهر فبراير، وتم تجديد الزيارة ثلاثة أشهر تنتهي في أغسطس.. هل يمكنني تحويل الزيارة إلى إقامة؟».

وأجابت الجوازات قائلة: «وعليكم السلام، التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة زيارة إلى هوية مقيم.. شاكرين تواصلك».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

مديرية الجوازات: مبادرة «عودة» متاحة لجميع المقيمين الراغبين في السفر

الجوازات: خدمة الرسائل والطلبات تمكنك من حل 8 مشكلات تتعرض لها عبر أبشر

«الجوازات» تضيف حالتين لخدمة الرسائل والطلبات للمستفيدين عبر «أبشر»