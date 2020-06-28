«الجوازات»: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى «هوية مقيم»

ردًّا على استفسار متابع
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.
جاء ذلك ردًّا من الجوازات على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر».
وقال المستفسر: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أعمل طبيبًا بمستشفى خاص.. قمت بعمل زيارة عائلية للأسرة المكونة من زوجة وطفلين، ودخلوا المملكة شهر فبراير، وتم تجديد الزيارة ثلاثة أشهر تنتهي في أغسطس.. هل يمكنني تحويل الزيارة إلى إقامة؟».
وأجابت الجوازات قائلة: «وعليكم السلام، التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة زيارة إلى هوية مقيم.. شاكرين تواصلك».
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