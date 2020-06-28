وزير الشؤون الإسلامية: قيادة المملكة تعمل بجد وأمانة وصدق لنشر الإسلام

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، أن قيادة المملكة تعمل منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى هذا اليوم، بجد وأمانة وصدق، لنشر الإسلام كما جاء به الوحي، وبصورته المشرقة الصحيحة.

وقال الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «قيادة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى هذا اليوم، وهي تعمل بجد وأمانة وصدق لنشر الإسلام كما جاء به الوحي، وبصورته المشرقة الصحيحة التي تنبض بالاعتدال والوسطية والعدل والرحمة للناس كافةً، وتنبذ جميع أنواع الظلم وأسباب الكراهية».

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