الأرصاد تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. تستمر حتى الـ 7 مساءً

تؤدي إلى تدنِّي مدى الرؤية..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنِّي مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت «الأرصاد» أنَّ الحالة الجوية تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، مشيرة إلى أنَّ تلك الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
وفى وقت سابق توقعت هيئة الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الشرقية، والرياض، ونجران».
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