في جازان.. وفاة زوجين بكورونا بفارق ساعة فقط

المخالطة سبب انتقال العدوى إليهما
فُجعت إحدى قرى محافظة صبيا في منطقة جازان، بوفاة مسن وزوجته في يوم واحد، عصر أمس السبت، إثر إصابتهما بفيروس كورونا؛ حيث لم يستغرق الوقت بين وفاة كل منهما أكثر من ساعة واحدة.
يُشار إلى أن عدوى فيروس كورونا، قد انتقلت إلى الزوجين قبل رحيلهما بسبب المخالطة العائلية، وأصيب عدد من أفراد عائلتهما أيضًا قبل تماثلهم للشفاء.
يُذكر أن منطقة جازان سجَّلت 118 إصابة جديدة أمس السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى2170 إصابة، كما سجَّلت في اليوم ذاته 56 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 1585 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 23 حالة، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 562 حالة.
ورُصدت الحالات الجديدة في 11 مدينة؛ حيث سجَّلت جازان 16 إصابة، وصبيا 35 إصابة، وصامطة 20 إصابة، وبيش 13 إصابة، والدرب 13 إصابة، وأبو عريش 12 إصابة، والعيدابي 3 إصابات، وأحد المسارحة والموسم إصابتين في كل منهما، والعارضة والطوال إصابة واحدة في كل منهما.
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