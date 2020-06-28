الحصيني يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وجنوب عسير

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وجنوب عسير.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين 1441/11/7هـ - إن شاء الله - أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وجنوب عسير وعلى أجزاء من اليمن وعمان.

وأضاف الحصيني: ومتوقّع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والخليج والربع الخالي والشمالية وسواحل مكة والمدينة وتبوك ونجران إلا أن يصرفها الله.

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تأثيرًا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

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فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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