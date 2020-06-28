بالصور.. أمانة جازان تسلّمِ ١١ مبنى تعليميًا للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة

أنهت أمانة منطقة جازان اليوم، تسليم ١١ مبنى تعليميًا كانت قد تسلمتها مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكنًا للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول، وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تسليم المباني جاء بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية.

وقامت الأمانة وجهات الاختصاص بتطهير المباني وتعقيمها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن جاهزيتها وسلامتها، وبعد أن تم نقل أكثر من ٨٠٠ عامل منها لمقار سكنهم الجديدة التي وفرتها الشركات التي يعملون بها في مقار عملها وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية.