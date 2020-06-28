منذ بداية الجائحة.. خريطة توزيع إصابات كورونا في مدن المملكة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات الإصابة، مسجلة 45 ألفًا و158 حالة من أصل 178 ألفًا و504 إصابات في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن تم منهم تعافي 122 ألفًا و 12٨حالة

وتم تسجيل 24,506 حالات في جدة و23,697 ي مكة المكرمة و 13,217في المدينة المنورة و 11,181في الدمام و 8,934في الهفوف و 4,966في الخبر و 4,699في القطيف و 4,659في الطائف و 3,870في الجبيل و 2,283في خميس مشيط و2,018في الظهران و1,866في المبرز و 1,775في بريدة و 1,395في أبها و1,370في الدرعية و 1,260في حائل 1,237في تبوك و 1,029في بيش و 968في حفر الباطن.

كما تم تسجيل 952حالة في صفوى و 927في نجران و 873 في ينبع و 871في الخرج و 743في وادي الدواسر و552في راس تنورة و 500في المزاحمية و 446في بيشة و 425في محايل و 418في عنيزة و 396في جازان و 396في بقيق و 341في خليص و 333في الجفر و320في أحد رفيدة و276في العيون و 274في الرس و273في شرورة .

فيما تم تسجيل 254حالة في حوطة بني تميم و 247في المجمعة و 224في الباحة 222في النعيرية و 213في القنفذة و 201في صبيا و 196في حدة و 192في عرعر و181في البكيرية و176في كل من النماص و الخفجي و 174في حريملاء و 148في الزلفي و 139في المجاردة و 129في قرية العليا و 124في المذنب و 117في رماح و 114في وادي بن هشبل و 113في رابغ و 112في سكاكا.

كما تم تسجيل109حالة في الرويضة و 109في كل من صامطة و القويعية و107في السحن و 100في كل من عفيف و رنية و ساجر و 99في كل من المضة و المخواة و 95في ثادق و 92في كل من الدلم و السليل و 91في ضرما و 86في ضبا و 83في كل من الحرجة و عيون الجواء.

وتم تسجيل 82حالة في كل من رفائع الجمش و أبو عريش و حزم الجلاميد و الليث و80في البدائع و 79في كل من سبت العلاية و ظهران الجنوب و 78في بلجرشي و 77في كل من مهد الذهب و الهدا و 74في العارضة و 73في وادي الفرع و72في المندق و 71في كل من ليلى و ثريبان والبشائر و70في كل من الدوادمي وسراة عبيدة و 69في كل من الدائر و أملج و 67في شقراء و63في كل من الخرمة ورياض الخبراء و 62في الدرب و60في كل من الأسياح ورجال المع و بللسمر و 59في سلوى.

كما تم تسجيل56 حالة في حوطة سدير و 55في كل من تثليث و القرى 54في تبالة و52في كل من العيدابي و القريع و 51في كل من جديدة عرعر و المظيلف و 49في قيا و48في كل من القوز والحناكية و 46في الرين و 44في ظلم و 43في كل من تنومة مليجة و القريات و المويه و أم الدوم و 42في رفحا و 41في قلوة و 39في مركز حدود الحديثة و 37في تمير و 36في يدمة و 35في أضم و 34في كل من بطحاء و 34في نمرة و 32في العقيق و 3١في عريعرة و30في كل من فرسان و النبهانية و وثيلان و 29في البجادية و 28في كل ضرية و طبرجل و 27في الحائط.

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فيما تم تسجيل 26 حالة في قصيباء و 26في تبوك (مقرالامارة) و 25في كل من الطوال وحبونا و الكامل و 23في بارق و 22في بقعاء و 20في العلا و19في كل من الغزاله و الوجه و 18في كل من نفي والعويقيلة و خيبرو 17في كل من الخاصرة والحريق و 16في كل من المحاني و الشملي 16في تربة ومرات و15في بدر الجنوب و العيص و ميسان و 14في كل من الشنان و أحد المسارحة.

كما تم تسجيل 13 حالة في كل من القوارة و القحمة و12في كل من البدع ودومة الجندل و 11في كل من عقلة الصقور والقيصومة و 10في كل من خباش وثار و 8في الحدبان و 7في كل من فيفا و سيهات و الفرشة و6في كل من طريف و ضمد والحرث وابو عروة و 5في كل من موقق وميقوع و تيماء و 4في كل من الشعبة و الموسم والأرطاوية وحقل والريث و 3في كل من سامودة وشواق والحمنة وحالتان في لل من ثول وقرية وحالة واحدة في كل من حداد بني مالك والسليمانية وحرض والسعيرة وبدر.

وكشفت وزارة الصحة، أمس السبت عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 178504، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1657، ما يرفع الإجمالي إلى 122128ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1511 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

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