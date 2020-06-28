السعودية اليوم / كازاخستان تسجل 461 إصابة بكورونا و7 وفيات



نور سلطان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجّلت كازاخستان اليوم 461 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية في بيان أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس بلغ 20780 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 173 حالة.

// انتهى //

11:53ت م

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نور سلطان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجّلت كازاخستان اليوم 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وسبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية في بيان أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس بلغ 20780 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 173 حالة.// انتهى //11:53ت م0042

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